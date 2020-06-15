Назван вероятный виновник загрязнения нефтепродуктами реки в Сочи

Прокуратура Краснодарского края допустила, что отходы со станции техобслуживания автомобилей стали причиной загрязнения реки Ира в сочинском поселке Дагомыс нефтепродуктами.

О вине станции ранее говорили местные жители, которые заметили, что в реке от загрязнений начала погибать рыба и другие обитатели.

«Предварительно, вытекли (нефтепродукты — прим. ред.) со станции техобслуживания автомобилей. В настоящий момент прокуратура Краснодарского края, Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура и процессуальная полиция проводят проверку, в рамках которой назначена экспертиза», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

По итогам экспертизы будет назван источник загрязнения и сумма ущерба.

Ранее сообщалось, что 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка нефти из хранилища, разлилось около 20 тысяч тонн углеводорода. Оно стекло в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная. Сейчас в Норильской области введен режим ЧС федерального уровня, который сохраняется до особого распоряжения.