Назван срок, который грозит главе ГИБДД по Ставрополью

Задержанному по подозрению в создании преступного сообществу начальнику УГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову светит большой срок. Если его вину докажут, он может отправиться за решетку на 15 лет.

Ранее в СК сообщили, что против высокопоставленного полицейского завели уголовное дело о взятке в особо крупном размере. За такое преступление в России наказывают серьезно.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что силовики задержали практически всю верхушку ставропольского управления ГИБДД утром 20 июля. Известно, что вместе с Сафоновым попались начальник отдела УГИБДД краевого главка МВД Александр Аржанухин и инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков. Хинштейн рассказал о 35 сотрудниках полиции.

Парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале фото дома Сафонова. Внутри он больше похож на дворец, чем на место, где живут люди. В уборной установлен золотой унитаз, а бильярдный стол затянут синим сукном. Жилище полицейского уставлено резными деревянными шкафами, антикварными часами, статуэтками и скульптурами.