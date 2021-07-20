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    20 июля 2021, 16:34

    Назван срок, который грозит главе ГИБДД по Ставрополью

    Андрей Иванов

    Задержанному по подозрению в создании преступного сообществу начальнику УГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову светит большой срок. Если его вину докажут, он может отправиться за решетку на 15 лет.

    Назван срок, который грозит главе ГИБДД по Ставрополью

    Ранее в СК сообщили, что против высокопоставленного полицейского завели уголовное дело о взятке в особо крупном размере. За такое преступление в России наказывают серьезно.

    Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что силовики задержали практически всю верхушку ставропольского управления ГИБДД утром 20 июля. Известно, что вместе с Сафоновым попались начальник отдела УГИБДД краевого главка МВД Александр Аржанухин и инспектор ГИБДД Виталий Мельчиков. Хинштейн рассказал о 35 сотрудниках полиции.

    Парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале фото дома Сафонова. Внутри он больше похож на дворец, чем на место, где живут люди. В уборной установлен золотой унитаз, а бильярдный стол затянут синим сукном. Жилище полицейского уставлено резными деревянными шкафами, антикварными часами, статуэтками и скульптурами.