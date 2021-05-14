Назван подозреваемый в убийстве женщины-врача в Ленобласти

Врач-педиатр межрайонной Лужской больницы пропала без вести. В минувшее воскресенье, 9 мая, она ушла из своего дома в поселке Оредеж Ленинградской области и не вернулась. Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщила пресс-служба регионального главка СК, по подозрению в расправе над врачом задержали ее бывшего мужа.

Ведомство опубликовало видео с оперативных действий с подозреваемым.

По словам подозреваемого, он ударил бывшую жену по голове. После положил ее тело в мешок и вывез, после чего сбросил в очистные сооружения.

В данный момент подозреваемый задержан. Следователи провели допрос свидетелей. В ближайшее время в суд подадут ходатайство об аресте подозреваемого.

Издание 47news сообщило, что поиски тела погибшей продолжаются. На дне очистного колодца, где может находится труп, большое количество ила. Работы на месте продолжались всю ночь, но успехом не увенчались.

В полиции журналистам издания сообщили, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. В пьяном виде он избил бывшую супругу. Но заведенному уголовному делу хода не дали, так как стороны примирились.