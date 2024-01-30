Криминал 30 января 2024, 03:08 Нажился на пандемии. Замначальника Военно-медицинской академии имени Кирова арестовали в Москве Замначальника Военно-медицинской академии имени Кирова взяли под стражу РИА «Новости»

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Хамовнический суд Москвы арестовал замначальника Военно-медицинской академии имени Кирова Павла Вешкина. Его подозревают в хищении 40 миллионов рублей, выделенных на закупку аппаратов ИВЛ во время второй волны коронавируса. Об этом сообщил «Коммерсант».

Вешкина обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в преступлении также участвовали неустановленные военные и гражданские сотрудники старейшей Военно-медицинской академии, а также предприниматели.

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Во время второй волны Covid-19 участники группировки обратились в главное военно-медицинское управление Минобороны с просьбой выделить средства на закупку аппаратов ИВЛ и другого оборудования, а также медикаментов. Затем подозреваемые заключили контракты с подконтрольными компаниями по завышенным ценам. Сумма ущерба оценивается в 40 миллионов рублей — и это не окончательная цифра.

Вешкина задержали в среду, 24 января. Следователи и прокуратура ходатайствовали об аресте подозреваемого. Суд ходатайство удовлетворил. Сторона защиты планирует обжаловать это решение.

В октябре прошлого года Тверской районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего поставщика шапок-ушанок для МВД и Минобороны. Экс-директора компании «Швейное объединение „Оптима“» Михаила Педана обвинили в мошенничестве и ограничении конкуренции. Сторона обвинения оценила сумму ущерба в 797 миллионов рублей.