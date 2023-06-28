Эксклюзив 28 июня 2023, 16:09 «Наверное, что-то с головой». Соседка рассказала о стрелявшем в девушку мужчине в Петербурге Соседка стрелявшего в девушку в Петербурге мужчины рассказала, что тот постоянно пил Пресс-служба Следственного комитета

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В Петербурге на проспекте Солидарности произошел конфликт в коммунальной квартире. Сосед выстрелил в девушку, затем заперся у себя в комнате и свел счеты с жизнью. Соседка рассказала «360», что стрелявший вел маргинальный образ жизни и постоянно пил.

По словам женщины, мужчина жил в двух смежных комнатах один, его мать умерла. В остальных двух комнатах проживала девушка со своими родителями. Она отметила, что не знает, были ли конфликты между соседями, но сообщила, что мужчина нигде не работал, пил каждый день, в комнатах развел антисанитарию. Женщина добавила, что жилищная контора указывала мужчине на необходимость истребить насекомых.

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«А что с ним случилось, наверное, что-то с головой», — рассказала собеседница «360».

Пострадавшую доставили в больницу. Сейчас ей оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

По данным пресс-службы СУ СК по городу Санкт-Петербургу, мужчина выстрелил в соседку из собственного ружья. Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Правоохранители выясняют, из-за чего произошла стрельба.