Криминал 26 апреля 2023, 13:36 Навальному дали чуть больше недели на ознакомление с материалами дела Суд обязал Навального ознакомиться с материалами дела об экстремизме до 5 мая Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Басманный районный суд Москвы по требованию Следкома России ограничил Алексею Навальному срок ознакомления с материалами дела об экстремизме. Он должен сделать это до 5 мая, сообщили в пресс-службе госоргана.

Постановление судья вынес на закрытом заседании 26 апреля, обвиняемый принял в нем участие по видеосвязи из колонии. Алексей Навальный, его адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова должны ознакомиться с материалами уголовного дела до 5 мая. Басманный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета России.

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Оппозиционера обвинили в экстремизме, сообщил ТАСС. Следователи собрали материалы на 196 томов и объявили в международный розыск 11 человек.

В мае начнется рассмотрение дела по существу. Алексей Навальный сообщил на заседании, что против него завели еще одно дело — о терроризме. Его рассмотрит военный суд.

В 2022 году Алексея Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество. Кассационный суд признал вердикт законным.