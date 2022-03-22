Навального приговорили к 9 годам колонии по делу об оскорблении судьи и мошенничестве

Алексея Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима по делу об оскорблении судьи и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом написало РИА «Новости».

Лефортовский суд Москвы вынес приговор на выездном заседании в покровской колонии, где Навальный уже отбывает срок по другому делу. Решение огласила судья Маргарита Котова.

Гособвинение просило суд признать Навального виновным по всем вменяемым эпизодам и приговорить к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 1,2 миллиона рублей.

Навального обвиняли в особо крупном мошенничестве со сбором пожертвований, оскорблении судьи Веры Акимовой, рассматривавшей в его отношении дело о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко, а также оскорблении прокурора Екатерины Фроловой и внука фронтовика Игоря Колесникова.