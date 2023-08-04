04 августа 2023, 17:16
Навального приговорили к 19 годам колонии по делу об экстремизме
Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме
Алексей Навальный получил 19 лет колонии особо режима по шести статьям из-за экстремистской деятельности, в том числе реабилитации нацизма. Приговор вынес Мосгорсуд на выездном совещании в ИК № 6 во Владимирской области, сообщил ТАСС.
Навального признали виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нем, в финансировании экстремистской деятельности и организации экстремистского сообщества.
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Также его вину признали в публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия, в реабилитации нацизма и создании НКО, посягающей на права граждан.
Помимо срока, ему назначили штраф в размере 850 тысяч рублей.
Сторона гособвинения просила приговорить Навального к 20 годам лишения свободы.
Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. В таких ИК содержат заключенных с особо опасным рецидивом преступления и осужденных на пожизненное заключение.
Особый режим предусматривает более жесткие условия содержания, в том числе ограничение свободы передвижения, коммуникации и проведения свободного времени.
Суд
Алексей Навальный
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