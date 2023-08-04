Важное 04 августа 2023, 17:16 Навального приговорили к 19 годам колонии по делу об экстремизме Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам колонии по делу об экстремизме РИА «Новости»

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Алексей Навальный получил 19 лет колонии особо режима по шести статьям из-за экстремистской деятельности, в том числе реабилитации нацизма. Приговор вынес Мосгорсуд на выездном совещании в ИК № 6 во Владимирской области, сообщил ТАСС.

Навального признали виновным в создании экстремистского сообщества и участии в нем, в финансировании экстремистской деятельности и организации экстремистского сообщества.

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Также его вину признали в публичных призывах к экстремистской деятельности и вовлечении несовершеннолетних в опасные для их жизни действия, в реабилитации нацизма и создании НКО, посягающей на права граждан.

Помимо срока, ему назначили штраф в размере 850 тысяч рублей.

Сторона гособвинения просила приговорить Навального к 20 годам лишения свободы.

Отбывать наказание он будет в колонии особого режима. В таких ИК содержат заключенных с особо опасным рецидивом преступления и осужденных на пожизненное заключение.

Особый режим предусматривает более жесткие условия содержания, в том числе ограничение свободы передвижения, коммуникации и проведения свободного времени.