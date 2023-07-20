Важное 20 июля 2023, 17:35 Навального потребовали приговорить к 20 годам колонии по делу об экстремизме ТАСС: прокурор попросил дать Навальному 20 лет колонии по делу об экстремизме РИА «Новости»

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Государственный обвинитель запросил у суда 20 лет колонии строгого режима блогеру Алексею Навальному по делу об экстремизме. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

«Сторона государственного обвинения потребовала приговорить Алексея Навального к 20 годам колонии строгого режима по обвинению за публичные призывы к экстремистской деятельности, финансировании экстремистской деятельности и созданию экстремистского сообщества», — сказала она.

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Михайлова отметила, что оглашение приговора Навальному пройдет 4 августа на заседании суда на территории колонии во Владимирской области.

Ранее стало известно, что в международном розыске по делу об экстремизме в отношении Навального находятся 10 человек. Сам Навальный сообщал, что из этого дела выделили отдельное производство о терроризме, для рассмотрения которого привлекут военный суд.

В настоящее время Навальный отбывает девятилетний тюремный срок в колонии строго режима по делу о мошенничестве, его приговорили в 2022 году.