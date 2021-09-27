Националистов задержали в Уфе за подготовку теракта

Членов неонацистской группировки задержали в Уфе по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, всего были задержаны пять человек. Силовики считают, что члены группировки готовили теракт в здании правоохранительной службы.

Все задержанные — жители Уфы 2001–2003 годов рождения. В ФСБ уточнили, что во время планируемого теракта участники неонацистской группировки собирались использовать самодельные взрывчатые вещества и взрывные устройства.

В домах у задержанных, а также в тайнике, который они обустроили в заброшенном здании, правоохранители нашли самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, девять единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, портреты главарей Третьего рейха, националиста Степана Бандеры и националистическую атрибутику.

Следственный комитет уже возбудил уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Сейчас все подозреваемые находятся под стражей.