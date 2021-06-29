Националистов поймали в трех регионах России. Они считали себя продолжателями дела Тесака

В нескольких регионах России задержали националистов, поддерживающих Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Они собирались дестабилизировать обстановку в России.

По информации РИА ФАН, националистов поймали в Пермском, Хабаровском краях и Брянской области. При задержании они заявили оперативникам ФСБ, что поддерживают деятельность Тесака.

Молодые люди собирали оружие для силовых акций, направленных на дестабилизацию обстановки в России. Преступные планы включали нападения на ЛГБТ, людей неславянской внешности, педофилов и стражей порядка. Главная же цель заключалась в установлении нацистского режима.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео задержания поклонников Тесака. На кадры попали некоторые участники и запасы оружия.

Сайт также узнал, что задержанные распространяли листовки с националистическими лозунгами. А в Комсомольске-на-Амуре создали Telegram-канал для обмена информацией. Лидеры хабаровской ячейки якобы проводили тренировки по ножевому бою и стрельбе.

Источник Lenta.ru сообщил, что лидер пермской ячейки называл себя продолжателем дела Тесака. Для реализации своих планов по государственному перевороту он привлекал несовершеннолетних.

Против националистов, по информации СМИ, возбудили уголовные дела. Все они признали свою вину.