«Не дает общаться ни в какой форме»: бывшие супруги не могут поделить детей после развода в Москве

Москвич Константин Белицкий обвинил бывшую жену в том, что она настроила детей против него. Мужчина уверяет, что экс-супруга использовала для этого свои познания в психологии.

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Развод — дело тонкое. Особенно, когда делить приходится не нажитое имущество, а рожденных в браке троих детей. Константин Белицкий из Москвы оказался именно в такой непростой ситуации.

«Вот здесь, в этом доме, я жил 16 лет вместе с женой. И мы родили троих детей. После развода жена категорически отказывается пускать в мою квартиру, в которой я и прописан, и имею половину собственности. И кроме этого, она настроила против меня детей, с которыми не дает общаться ни в какой форме: ни по телефону, ни вживую», — рассказал Константин.

Источник фото: телеканал «360»

По словам мужчины, его бывшая жена Татьяна отлично владеет искусством убеждения и манипуляций, так как по профессии она психолог. «Второе у нее высшее образование — детская психология. И она, пользуясь своими знаниями, использует их во вред собственным детям», — предположил Константин.

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Белицкий уже выиграл суд на предмет пользования законным имуществом. Однако с детьми все будет куда сложнее.

«К сожалению, в России у нас процент положительных решений в пользу пап по порядку общения очень низкий, где-то 10%. По месту жительства — вообще 6%. В советское время это вообще было 3%. Мы, увы, не идем по пути Европы, где папа у нас полноправный родитель, как и мама. Может и на ночь забирать ребенка, и общаться с ним каждый день. У нас, если это дошкольник, то это выходные, несколько часов. Либо один день, несколько часов, к сожалению», — отметила адвокат по семейным делам Екатерина Дубинина.

Здесь, говорят специалисты, многое зависит от органов опеки. Заключение составляется со слов матери, поэтому шансы на частые встречи с детьми, опасается Константин, будут невелики.

Источник фото: телеканал «360»

Сама Татьяна обвинила мужа в побоях. Она даже писала четыре заявление в ОВД, правда, получила на них отказ ввиду отсутствия состава преступления. Константин уже готовит иск в суд — теперь еще и за клевету от бывшей супруги.