Настоятеля из Оренбуржья обвинили в педофилии и спаивании детей

В частности, он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и вовлечении детей в систематическое употребление алкоголя. Следствие заявило, что преступления были совершены в 2019-2020 годах. Настоятель находится под арестом.

«Находясь на территории города Бугуруслан и Асекеевского района Оренбургской области, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, одного из которых также вовлекал в систематическое распитие алкогольной продукции», — сказано в сообщении ведомства.

«Интерфакс» уточнил, что речь идет о 41-летнем иеромонахе Клименте. От его действий пострадали мальчики. Агентство отметило, что это не первое дело педофилии, которое рассматривается в области.

Дело направили в прокуратуру, которая примет окончательное решение.