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    02 февраля 2021, 11:48

    Настоятеля из Оренбуржья обвинили в педофилии и спаивании детей

    Наза Салех Захи

    Настоятеля приходов Асекеевского района Оренбургской области обвинили в преступлениях против детей. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.
    Настоятеля из Оренбуржья обвинили в педофилии и спаивании детей

    В частности, он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и вовлечении детей в систематическое употребление алкоголя. Следствие заявило, что преступления были совершены в 2019-2020 годах. Настоятель находится под арестом.

    «Находясь на территории города Бугуруслан и Асекеевского района Оренбургской области, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, одного из которых также вовлекал в систематическое распитие алкогольной продукции», — сказано в сообщении ведомства.

    «Интерфакс» уточнил, что речь идет о 41-летнем иеромонахе Клименте. От его действий пострадали мальчики. Агентство отметило, что это не первое дело педофилии, которое рассматривается в области.

    Дело направили в прокуратуру, которая примет окончательное решение.