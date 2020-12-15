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    15 декабря 2020, 13:18

    Настоятеля храма в Гатчине избили и ограбили

    Екатерина Шамина

    Нападение на дом настоятеля православного храма произошло утром 15 декабря. В полицию около 10 утра позвонил родственник священника и рассказал об ограблении. Об этом сообщила Газета.ru со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Санкт-Петербургу и области.

    Неизвестные проникли, по сообщению ТАСС, в дом настоятеля гатчинского Павловского собора РПЦ Владимира Феерова, одели на него наручники и избили. Затем забрали телефон, ключи от сейфа и скрылись.

    Священнослужителю потребовалась медицинская помощь. Полиция разыскивает злоумышленников. Пока никого задержать не удалось.

    «Пострадавшего мужчину осмотрели медики. Приняты меры по розыску и задержанию злоумышленников», — отметили в полиции.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Ранее в подмосковном Константинове двое молодых людей избили на священнослужителя Михаила Лупу. С пистолетом и ножом они напали на него после замечания из-за громкой музыки. Нападавшие выбили священнику зуб и нанесли много ушибов. Их поймали, заведено уголовное дело об угрозе убийства.