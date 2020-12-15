Настоятеля храма в Гатчине избили и ограбили

Неизвестные проникли, по сообщению ТАСС, в дом настоятеля гатчинского Павловского собора РПЦ Владимира Феерова, одели на него наручники и избили. Затем забрали телефон, ключи от сейфа и скрылись.

Священнослужителю потребовалась медицинская помощь. Полиция разыскивает злоумышленников. Пока никого задержать не удалось.

«Пострадавшего мужчину осмотрели медики. Приняты меры по розыску и задержанию злоумышленников», — отметили в полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в подмосковном Константинове двое молодых людей избили на священнослужителя Михаила Лупу. С пистолетом и ножом они напали на него после замечания из-за громкой музыки. Нападавшие выбили священнику зуб и нанесли много ушибов. Их поймали, заведено уголовное дело об угрозе убийства.