Насмерть сбившему фельдшера скорой под Серпуховом дали 9 лет колонии-поселения

Водителя Сергея Никифорова, который насмерть сбил фельдшера Юлия Волкова под Серпуховом, приговорили к девяти годам колонии-поселения. Родные погибшего медика рассказали «360», что для более жесткого приговора им не хватило общественной поддержки.

Ближкие Волкова намерены обжаловать вынесенный судом приговор, поскольку считают вердикт слишком гуманным.

«Нам — родственникам и матери — не хватило общественной поддержки для более жесткого приговора. Конечно, мы не согласны с решением суда и будем [его] обжаловать», — сказали родные медика.

По их словам, все девять лет в колонии-поселении Никифоров «сможет дальше гулять вдоволь и наслаждаться жизнью».

Окончательное решение по делу о смертельной аварии, которая произошла в Московской области в новогоднюю ночь, суд озвучил 24 августа. За руль 28-летний Сергей Никифоров сель пьяным. Он пытался объехать машину скорой помощи, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон спасателей. Мужчина сбил сотрудника ГИБДД ГУ МВД по Московской области и фельдшера. Оба погибли. Юлий Волков — на месте ДТП. Игоря Фалина не смогли спасти врачи.