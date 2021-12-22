Насмерть сбившему 12-летнего мальчика водителю из Новосибирска вынесли приговор

Октябрьский суд Новосибирска вынес приговор водителю BMW X6, который сбил 12-летнего велосипедиста. Ему присудили четыре года лишения свободы в колонии-поселении. Об этом написали «Вести Новосибирск».

ДТП произошло 5 июня на улице Никитина. Мужчина на большой скорости проехал перекресток на красный сигнал светофора. В результате он насмерть сбил мальчика, который двигался на велосипеде по пешеходному переходу на зеленый свет, сообщил «Царьград».

Помимо лишения свободы суд обязал виновного выплатить компенсацию матери погибшего мальчика в размере полутора миллиона рублей.