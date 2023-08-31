Криминал 31 августа 2023, 19:26 Насмерть сбившего подростка водителя грузовика будут судить в Удмуртии

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В Удмуртии ждет суда 44-летний водитель мусоровоза, под колесами которого погиб 13-летний велосипедист. Об этом сообщил сайт izhlife.ru.

Авария произошла в июне в Вавожского района республики. Водитель грузовика сдавал назад и не заметил, что сзади него по дороге ехал подросток на велосипеде. Мусоровоз сбил ребенка, который от полученных травм погиб на месте до приезда врачей.

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В отношении водителя грузовика возбудили уголовное дело, которое уже передали в суд. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

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