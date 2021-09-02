Насильника из Можги осудят в Удмуртии

Житель Можги изнасиловал 26-летнюю девушку. За это его ждет суд. О случившемся сообщили Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Удмуртии.

Преступление произошло 26 июля около половины 11-го ночи. 32-летний мужчина катался на велосипеде. По пути ему встретилась пострадавшая. Злоумышленник затащил ее в кустарник, несколько раз ударил по лицу. После чего подозреваемый начал угрожать жертве убийством и изнасиловал ее. После преступления обвиняемый скрылся.

Спустя два дня полицейским удалось задержать нападавшего. Следователи выяснили, что ранее мужчина уже был судим за грабеж. Уголовное дело передали в суд.