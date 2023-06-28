Криминал 28 июня 2023, 15:38 Насильника из ЯНАО будут судить за совершенное 20 лет назад преступление

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В суд Ноябрьска направили уголовное дело об изнасиловании, произошедшем более 20 лет назад. Об этом сообщило «Север-Пресс» со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.

Как считает следствие, в 2002 году мужчина, которому на тот момент было 25 лет, был в гостях. Там ему приглянулась несовершеннолетняя девушка, которой он предложил провести с ним ночь. Но молодой человек получил отказ, смириться с ним с ним не смог, поэтому избил и изнасиловал несчастную.

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Как добавило «Ямал-Медиа», потом он уехал из страны и даже сменил фамилию. Но мужчину все равно нашли. Он признался в изнасиловании и теперь ждет суда.

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