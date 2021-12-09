Насильника и убийцу 12-летней девочки из Нижегородской области отправили в колонию

Нижегородский областной суд вынес наказание Сергею Матюшину. Его признали виновным в двух преступлениях — изнасиловании и убийстве — и приговорили к 24 годам особого режима, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно версии следствия, Матюшин выследил 12-летнюю девочку, катаясь на велосипеде, и напал на нее в лесу, где изнасиловал. После он решил скрыть свое преступление и убил свою жертву, смертельно ранив ее ножом, а затем покинул место, где совершил эти действия.

Свою вину мужчина признал полностью. Сторона обвинителя запрашивала для него пожизненное заключение. Вместо последнего слова Матюшин заявил, что ему нечего сказать.

Личность Матюшина установили благодаря сотруднице полиции, которая опознала мужчину на велосипеде по видеозаписи. Стало известно, что ранее обвиняемый уже был судим за подобные преступления — он дважды побывал в тюрьме за изнасилование несовершеннолетних. Свое первое изнасилование Матюшин совершил еще раньше — в 15 лет, в силу возраста не попав под законное наказание. А потом еще два раза надругался над девочками, получив приговоры по 10 и 11 лет.