Насильника двух девочек из Забайкальского края отправили в колонию на 24,5 года

Согласно решению суда, 49-летнего жителя Забайкальского края, изнасиловавшего двух маленьких девочек, отправят в колонию на 24,5 года.

Как сообщает newizv.ru, в марте минувшего года в поселке Шерловая Гора мужчина обманным путем заставил десятилетнюю девочку открыть дверь в квартиру. Попав внутрь, злоумышленник надругался над девочкой, после чего убил ее.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что это не первая изнасилованная им школьница. До этого его жертвой была малолетняя родственница, которая подвергалась изнасилованию в течение нескольких лет.

Кроме того, что в колонии, мужчине, учитывая его возраст, возможно, предстоит провести последние годы жизни, он еще должен выплатить три миллиона рублей матери убитой девочки. Такую сумму суд установил в качестве компенсации.