Насильника 13-летней девочки задержали в Санкт-Петербурге

Полиция задержала мужчину, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. Преступник, увидев школьницу, проследил за ней и затолкал в машину. После этого злоумышленник, изнасиловав жертву, выбросил ее на обочине и скрылся.

Девочка смогла добраться до ближайших домов, откуда связалась с матерью, написало ИА Nation News.

Преступник снял произошедшее на телефон. Именно это и стало одной из основных улик. При задержании у подозреваемого изъяли мобильной с видеозаписью.