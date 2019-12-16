    16 декабря 2019, 18:24

    Насильника 13-летней девочки задержали в Санкт-Петербурге

    Александр Кушак

    Полиция задержала мужчину, которого подозревают в изнасиловании 13-летней школьницы. Преступление произошло 11 декабря, сообщило ИА «Невские новости».

    Полиция задержала мужчину, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. Преступник, увидев школьницу, проследил за ней и затолкал в машину. После этого злоумышленник, изнасиловав жертву, выбросил ее на обочине и скрылся.

    Девочка смогла добраться до ближайших домов, откуда связалась с матерью, написало ИА Nation News.

    Преступник снял произошедшее на телефон. Именно это и стало одной из основных улик. При задержании у подозреваемого изъяли мобильной с видеозаписью.