Насильник проведет 21 год в колонии за надругательство над ребенком

Следствие установило, что в июле 2019 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения заманил гулявшую без присмотра девочку в безлюдное место и надругался над ней. Сообщается, что мужчина пообещал несовершеннолетней покатать ее на велосипеде.

Девочка рассказала о произошедшем соседке, которая нашла ее во дворе плачущей. Преступника опознали по фотороботу. Свою вину мужчина признал лишь частично.