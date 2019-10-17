Насильник проведет 21 год в колонии за надругательство над ребенком
Калининский районный суд Уфы приговорил 33-летнего мужчину к лишению свободы на 21 год за насилие над десятилетней девочкой, сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Следствие установило, что в июле 2019 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения заманил гулявшую без присмотра девочку в безлюдное место и надругался над ней. Сообщается, что мужчина пообещал несовершеннолетней покатать ее на велосипеде.
Девочка рассказала о произошедшем соседке, которая нашла ее во дворе плачущей. Преступника опознали по фотороботу. Свою вину мужчина признал лишь частично.