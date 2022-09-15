Насильник из Нижнего Новгорода предстал перед судом. Его неудачное преступление записала камера домофона | 360°

Эксклюзив 15 сентября 2022, 19:47 Поделиться Telegram

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Viber Насильник из Нижнего Новгорода предстал перед судом. Его неудачное преступление записала камера домофона Пытавшийся изнасиловать женщину перед камерой домофона в Нижнем Новгороде признал вину

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Суд в Нижнем Новгороде провел слушание по делу Петра Пашкова, которого обвинили в попытке изнасилования. Преступление полностью попало на камеру домофона подъезда, рядом с которым он напал на местную жительницу, приставив ей к шее нож.

Женщина при этом смогла сохранить спокойствие и даже разговорила Пашкова, отвлекла его внимание и дождалась помощи.

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Свою вину Пашков признал. По словам потерпевшей, преступник принес ей извинения. Она после случившегося ходила в церковь, там общалась со священником. Это, по словам женщины, помогло ей пережить произошедшее.

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«Сегодня прошло слушание, опрос потерпевшего, опрос обвиняемого. Он полностью согласен [с обвинением], извинялся за содеянное, высказывал сожаление. Мне принес извинение. Людям верить надо. Судебное заседание, на котором будет оглашен приговор, перенесли», — рассказала она в беседе с «360».

На кадрах, которые записала камера домофона, можно услышать разговор Пашкова и потерпевшей. Сначала мужчина говорит ей, что собирается сделать. Она отвечает, что все поняла. Диалог происходил следующий:

— Изнасиловать, что ли, хочешь? Ты с ума сошел? У меня месячные.

— Что же с тобой сделать-то.

— Да я уже почти старая, тебе сколько лет-то?

Затем женщина уговорила его отойти к скамейке. Пашков в это время пытался к ней прикасаться, на что потерпевшая ответила, что «там нулевой размер, щупать нечего».

«Нашел кого насиловать, мне уже много лет», — добавила она.

Пока между ними проходил беседа, к подъезду успел подойти сын потерпевшей. О случившемся сообщили правоохранителям, Пашкова быстро задержали.

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