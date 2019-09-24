«Насилие, побои, кулаки». Беженка из Франции приехала в Россию, чтобы спасти детей

Гражданка Латвии Ниеля Казлаускайте приехала из Франции в Россию, так как попала в очень непростую ситуацию. Она была замужем за армянином, родила ему пятерых детей, мечтала жить в Германии, но, по словам женщины, муж перевез всю семью во Францию, так как там была его диаспора.

Источник фото: телеканал «360»

Однако во Франции, говорит Ниеля, оказалось несладко. Она рассказала, что диаспора не помогла с жильем, а кроме того, отец семейства якобы оказался настоящим тираном.

«Насилие, побои, кулаки, он постоянно избивал детей. У нас никогда не было спокойной ночи. Он все время угрожал мне ножами, говорил: „я тебя зарежу“. Это была жизнь в страхе», — рассказала Ниеля.

«Не дает общаться ни в какой форме»: бывшие супруги не могут поделить детей после развода в Москве Подробнее

Женщине пришлось развестись, но история на этом не закончилась. Ниеля рассказала, что сначала власти Франции разместили ее с детьми в арабском квартале, в гетто, где царило полное беззаконие. А потом местное опекунство якобы решило отобрать троих несовершеннолетних детей, так как у матери не было гражданства.

«Мне нужно было доказать, что я хорошая мать. Я работала непосильным трудом, но в феврале был суд, и мне полностью отказали», — сказала Ниеля Казлаускайте.

Многодетная мать приехала в Россию к сестре и нашла адвоката. Она намерена вернуть детей обратно.

«Будем бороться с правительством Франции, чтобы вернуть детей сюда, в Россию. Мы зарегистрировали по месту пребывания гражданку, сейчас готовятся обращения в Министерство иностранных дел, в Федеральную миграционную службу для дальнейшего оформления», — заявил адвокат Алексей Панфилов.

Женщина переживает, что может не успеть, ведь в любой момент детей Ниели могут усыновить.