«Насилие было, все было». Семья жестоко убитой Веры Пехтелевой в Кемерове обжалует 17-летний приговор

Убийцу Веры Пехтелевой из Кемерова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Заседание состоялось в Кемеровском областном суде, сообщил корреспондент «360».

Обжалование приговора

Суд снял два обвинения из трех. За убийство с особой жестокостью Владислав Канюс проведет 17 лет в колонии строгого режима и выплатит 1,5 миллиона рублей семье девушки. По статье «Изнасилование» его оправдали, а по обвинению в незаконном лишении свободы истек срок давности.

Родные убитой Веры Пехтелевой недовольны таким вердиктом и планируют обжаловать его в Верховном суде РФ. Они пожелали убийце высшей меры наказания.

«Там немного, и на условно-досрочное будет подавать. <…> Дают по 17 лет за убийство с особой жестокостью, за насилие и незаконное удержание», — заявил отец девушки Евгений Пехтелев.

Результаты экспертизы

Прокурор просил приговорить подсудимого к 23 годам лишения свободы. Владимир Пехтелев, дядя покойной, связал приговор с тем, что суд не учел изнасилование, решив, что близость была добровольной.

Изнасилования суд якобы не увидел. Мы, как потерпевшие, не верим, что такое могло быть. Вера шла забирать вещи. Домашнее насилие было, все было. Но почему-то суд вынес такое решение Владимир Пехтелев. дядя погибшей

На теле Веры Пехтелевой нашли 111 травм, от синяков и порезов до сломанного носа и черепно-мозговой. Дядя рассказал, что по заключению экспертов их нанесли в период от нескольких минут до 12 часов до смерти.

Домашнее насилие

Убийство произошло в 2020 году. Владислав Канюс на протяжении нескольких часов пытал девушку. Соседи звонили в полицию и жаловались на крики, однако правоохранители не отреагировали. В их отношении возбудили уголовное дело.

Во время следственных действий убийца рассказал свою версию произошедшего: они якобы распивали спиртное и поругались. На последних заседаниях суда он вел себя вызывающе, рассказали родные погибшей.