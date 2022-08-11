«Нашли всю окровавленную». Подростки изнасиловали кошку в Перми

В Перми хозяева принесли в клинику окровавленную кошку. Вывод врачей довел до обморока — животное изнасиловали. Зоозащитник Семен Филипповский рассказал «360» о том, где прячутся подозреваемые подростки и в каком состоянии находится кошка.

Источник фото: телеканал «360»

Пропала кошка

Хозяева потерпевшей живут в микрорайоне Голованово. У них три кошки, которые, несмотря на ограду, иногда выходят на свободный выгул, но всегда возвращаются. Однако 7 августа трехцветная Маша исчезла на сутки.

Сразу и не заметили, просто не пришла поесть, потом нашли — видимо, приползла домой. Нашли всю окровавленную. Подумали, собака. Хозяйка отвезла в клинику Семен Филипповский зоозащитник.

Ветеринарный врач нашел травмы, указывающие на изнасилование, предположительно, деревянным предметом. При этом преступники держали ее за хвост, потому что кроме специфических повреждений половых органов у кошки сломан хвост и позвоночник, разорван спинной мозг, отбит мочевой пузырь.

Источник фото: телеканал «360»

Дочь пожилой хозяйки кошки потеряла сознание прямо в ветклинике, ей вызвали скорую помощь. Затем позвонили зоозащитнику.

Подростки по соседству

Хозяева обвинили во всем соседских подростков.

Рядом живут соседи, многодетная семья. Они периодически общались, она им помогала, потому что у них там то есть нечего, то еще что-нибудь. Последнее время стали ссориться с сыном Семен Филипповский зоозащитник.

Ребятам девять, 10, 13, 14 и 18 лет. Двое состоят на учете в ПДН, старший недавно отсидел 15 суток. Отец пьет, мать работает, но живут они в основном на пособия. Подростки третьи сутки не выходят на улицу, прячутся на втором этаже. Семен Филипповский предположил, что они сильно исцарапаны.

«Экспертизу еще не проводили, но, думаю, докажем», — рассказал зоозащитник.

Операция на позвоночник

Кошка в тяжелом состоянии и может умереть. Ей предстоит серьезная операция, и прогнозы пока неутешительные. Семен Филипповский предупредил, что при подобных травмах спинного мозга у собак процент смертности очень высокий.

«Полный мочевой крови. Остается опасность летального исхода, если появится нейроинфекция в позвоночнике», — рассказал зоозащитник.