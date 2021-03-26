Похищенную две недели назад в столице девочку нашли в Подмосковье

В Московской области задержали мужчин, которых подозревают в краже маленького ребенка. Они забрали младенца у матери, прятали в Ленинградской области, а потом перевезли в Подмосковье.

Похищение произошло 12 марта, напомнили в пресс-службе столичного СК РФ. Девочку 2019 года рождения увезли из дома по улице Пырьева против воли матери.

«Лица, похитившие ребенка, скрывали его изначально на территории Ленинградской области, а потом перевезли на территорию Московской области», — уточнили следователи. Оперативникам удалось задержать предполагаемых похитителей.

В СК подчеркнули, что ребенок здоров. Его жизни ничто не угрожает. В ближайшее время девочку передадут матери.

В похищении принимал участие отец девочки. Его доставят в СК для следственных действий. Второго подозреваемого задержали в Республики Коми.

Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего группой лиц по предварительном сговору.

В Ленинградской области задержали мужчин по подозрению в похищении петербурженки. Девушку несколько часов продержали в частном доме и отпустили. Она обратилась в полицию.