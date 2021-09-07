В Кемеровской области нашли тела пропавших 10-летних девочек. Об этом сообщил Life.

По данным Baza, мужчину, с которым видели девочек, тоже нашли. Он признался в их убийстве.

Две 10-летние девочки пропали после школы 6 сентября. Их видели в магазине со взрослым мужчиной. Он купил им сладости, а потом увел в неизвестном направлении. По видеокамерам определили, что мужчиной был Виктор Пестерников 1980 года рождения. По данным Life, он в 2019 году вышел из тюрьмы, где отбыл около 10 лет за изнасилование.

По информации Следственного комитета, родители обратились в полицию об исчезновении девочек ночью. Сотрудники следственных органов сразу же начали искать детей.

На поиски был поднят весь личный состав органов внутренних дел, а также волонтеры.