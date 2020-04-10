Нарушившего карантин мужчину поймали на авто в районе МКАД. Он успел переболеть COVID-19

В Москве сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулем которого сидел нарушитель домашнего карантина. Мужчина успел полежать с COVID-19 в больнице, но почему-то решил не соблюдать предписания врачей и покинул свой дом.

Москвич попался во время совместного рейда ГИБДД, МАДИ и АМПП на пересечении МКАД и Щелковского шоссе. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

Мужчину госпитализировали 22 марта в НИИ имени Склифосовского с острой коронавирусной инфекцией. Врачи выписали пациента 4 апреля. До 18-го числа его обязали находиться дома, на карантине.

Автомобиль нарушителя отправили на спецстоянку. Полицейские сопроводили его в больницу.

Фото: Дептранс Москвы. В столице задержали нарушителя карантина по коронавирусу

С 10 апреля в Москве действуют штрафы для тех, кто нарушает карантинный режим на личном автотранспорте. Это касается как больных COVID-19, так и их родственников, а также людей, которые контактировали с зараженными. Меры распространят и на других жителей столицы, которые находятся на официальном карантине.

За последние сутки в столице число инфицированных превысило 7800. Большинство новых случаев — среди людей младше 65 лет.