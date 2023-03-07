Важное 07 марта 2023, 12:01 Нарушителей требований антитеррористической защищенности объектов в России предложили сажать в тюрьму Депутат Хинштейн: в ГД внесут законопроект об антитеррористической защищенности объектов РИА «Новости»

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Депутаты Госдумы разработали законопроект об уголовной ответственности за нарушение требований антитеррористической защищенности объектов. Нарушителей предложили отправлять в тюрьму на срок до семи лет, рассказал в своем Telegram-канале председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В разработке законопроекта кроме него приняли участие председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и другие депутаты. Александр Хинштейн объяснил, что появление нового состава преступления в Уголовном кодексе России должно сработать в качестве профилактики.

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«Необходимо, чтобы все должностные лица осознавали степень своей ответственности», — написал депутат.

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Авторы законопроекта предложили лишать свободы на срок до трех лет, если нарушение повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение ущерба от миллиона рублей, до пяти лет — если человек умер. Если погибнут два и более людей, депутаты призвали давать до семи лет тюрьмы.

Ранее Александр Хинштейн обвинил страны Запада в поощрении терроризма. Он назвал показательным тот факт, что на месте нападения диверсантов в Брянской области нашли оружие и боеприпасы импортного производства, в основном из Германии.