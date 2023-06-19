Криминал 19 июня 2023, 15:41 «Народные новости»: жители Петербурга не поделили парковку. Конфликт закончился поножовщиной

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Водитель внедорожника из Санкт-Петербурга напал с ножом на мужчину, с которым не поделил парковочное место. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заявление в полицию написал 27-летний житель города. Он рассказал, что поссорился с водителем Land Rover на парковке из-за места. После этого оппонент достал нож и нанес оппоненту удар в спину.

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Пострадавшего доставили в больницу. Спустя время полицейские задержали подозреваемого. У него изъяли два ножа.