Наркозакладчика с Камчатки осудили в Салехарде

Жителя Петропавловска-Камчатского, который прилетел на Ямал, осудили за перевоз стограммовой пачки наркотиков. Об этом сообщила «Север-Пресс».

По данным следователей, 32-летний мужчина начал подрабатывать закладчиком еще в мае 2021 года. Он планировал реализовать небольшую партию в Салехарде, однако там его задержала полиция. Его осудили по статье о незаконном сбыте наркотических средств, совершенном с использованием сети интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Злоумышленника приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.