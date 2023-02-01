Криминал 01 февраля 2023, 17:04 Наркоторговцы попытались ввести в Испанию свыше тонны кокаина под видом какао

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Свыше тонны кокаина обнаружили в порту Барселоны. Злоумышленники планировали провести вещество в страну из Эквадора под видом какао. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на испанское агентство El Mundo.

В операции по перехвату партии наркотиков принимали участие гражданская гвардия и таможенное агентство Испании.

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«Торговое судно, следовавшее из Гуаякиля (Эквадор) в порт Барселоны, перевозило контейнеры с легальными товарами какао-порошка, где было скрыто 1340 килограммов кокаина», — сказано в сообщении.

Наркотики разместили на дне мешков с какао-порошком. На данный момент полицейские пытаются выяснить, кто причастен к преступлению.