01 февраля 2023, 17:04
Наркоторговцы попытались ввести в Испанию свыше тонны кокаина под видом какао
Свыше тонны кокаина обнаружили в порту Барселоны. Злоумышленники планировали провести вещество в страну из Эквадора под видом какао. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на испанское агентство El Mundo.
В операции по перехвату партии наркотиков принимали участие гражданская гвардия и таможенное агентство Испании.
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«Торговое судно, следовавшее из Гуаякиля (Эквадор) в порт Барселоны, перевозило контейнеры с легальными товарами какао-порошка, где было скрыто 1340 килограммов кокаина», — сказано в сообщении.
Наркотики разместили на дне мешков с какао-порошком. На данный момент полицейские пытаются выяснить, кто причастен к преступлению.
Наркотики
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