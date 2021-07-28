Власти Панамы задержали наркоторговцев из Колумбии

Национальная воздушно-морская служба Панамы (SENAN) задержала двух колумбийцев в водах Карибского моря. У них изъяли 1830 пакетов наркотиков. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальные источники.

Во время патрулирования SENAN перехватила катер. Члены экипажа скинули часть груза в море, припарковались у берега и бросились в бегство. Сотрудникам службы удалось задержать подозреваемых. Во время операции с борта судна изъяли документы. Также из моря достали выброшенные наркотики.