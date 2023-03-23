Криминал 23 марта 2023, 16:01 Наркоторговцам из Нового Уренгоя назначили семь лет тюрьмы

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В Новом Уренгое состоялся суд над двумя жителями Алтайского края, которых признали виновными в покушении на сбыт наркотических веществ. Об этом написал «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ЯНАО.

Мужчины попались стражам порядка во время переписки о расположении тайников. Полицейские нашли места, где были спрятаны наркотики. Злоумышленники планировали сбывать запрещенные вещества в Новом Уренгое.

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Обвиняемым назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. Кроме того, они должны будут выплатить 120 тысяч рублей штрафа.

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