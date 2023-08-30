Криминал 30 августа 2023, 10:33 Наркоторговца с 35 килограммами гашиша задержали в Новой Москве Прокуратура Москвы: 35 килограмм гашиша изъяли у наркоторговца в Новофедоровском Пресс-служба прокуратуры Москвы

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В Новой Москве, в поселении Новофедоровское, задержали мужчину с 35 килограммами гашиша. Против него возбудили уголовное дело, а наркотики изъяли. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным правоохранительных органов, у мужчины нашли два пакета с 75 сверстками. В них находилось наркотическое вещество — гашиш. Общая масса составила свыше 35 килограммов.

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Мужчина спрятал запрещенные вещества в мусорном пакете в лесополосе. Все содержимое изъяли. Против подозреваемого возбудили дело по части 3, статьи 30 и пункту «б» части 5, статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее партию гашиша на два миллиарда рублей изъяли у контрабандистов в Ленинградской области.