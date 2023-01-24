Криминал 24 января 2023, 13:36 Наркоторговца поймали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге задержали наркоторговца из Ставрополя, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщило РИА ФАН.

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По данным информагентства, 43-летнего мужчину поймали на улице Бехтерева. ИА Nation News написало, что задержанный скупал запрещенные вещества с целью их дальнейшего сбыта. Он скрылся от следствия, когда в его отношении возбудили уголовное дело. Мужчину поместили под стражу.