24 января 2023, 13:36
Наркоторговца поймали в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали наркоторговца из Ставрополя, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщило РИА ФАН.
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По данным информагентства, 43-летнего мужчину поймали на улице Бехтерева. ИА Nation News написало, что задержанный скупал запрещенные вещества с целью их дальнейшего сбыта. Он скрылся от следствия, когда в его отношении возбудили уголовное дело. Мужчину поместили под стражу.
Наркотики
Санкт-Петербург
Задержания
Уголовное дело
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