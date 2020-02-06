Наркоторговца и его подельников задержали в Ленобласти

По данным издания, на станции техобслуживания, где работает задержанный, было обнаружено 712 граммов амфетамина, два пистолета и патроны. Кроме наркоторговца, полиция поймала еще четверых мужчин, которые занимались сбытом запрещенных веществ. У них дома нашли около пяти граммов растительных наркотиков и порядка 300 граммов амфетамина. У одного из задержанных дома оказались еще и боеприпасы. Возбуждены уголовные дела.