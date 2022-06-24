Украину уличили в распространении наркотиков в России

Украина целенаправленно проводила политику насыщения Россия наркотическими препаратами. Об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков ведомства генерал-майор полиции Кирилл Смуров, написал ТАСС.

По его словам, ведомство сталкивалось с фактами засылки в Россию украинцев, которые распространяли наркотики среди россиян. Был период замедления этой противоправной деятельности, однако ситуация поменялась.

«В конце 2021 года мы вновь увидели активизацию этой процедуры. На территории приграничных с Украиной областей прошли задержания и серьезные изъятия запрещенных веществ», — сообщил генерал-майор.

Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил, что полицейские перекрыли крупный канал распространения синтетических наркотиков в России.