Наркотики общей суммой на 100 миллионов рублей изъяли у жителя Екатеринбурга

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Екатеринбурга изъяли у жителя Свердловской области пять килограммов наркотиков на общую сумму 100 миллионов рублей. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.

Вещества находились в квартире жителя Нижнего Тагила. Ранее его задержали на екатеринбургской трассе. При себе у мужчины находились запрещенные таблетки, что и стало причиной для подозрений. Мужчина рассказал о том, что хранит у себя дома несколько килограммов наркотических средств. На данный момент проводятся следственные мероприятия, мужчина задержан.