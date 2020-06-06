Наркотики нашли у игрока команды КВН «Тверской бульвар»

Сотрудники полиции задержали игрока команды КВН «Тверской бульвар». У него обнаружили несколько свертков с наркотиками.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Сотрудники ОНК УВД по Восточному административному округу задержали молодого человека 3 июня в Москве — в одном из домов по Щелковскому шоссе. Источник отметил, что задержание происходило не по адресу проживания кавээнщика.

Во время личного досмотра у него обнаружили и изъяли четыре свертка из фольгированной бумаги. В каждом из них находилось вещество непонятного происхождения.

Правоохранители начали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.