Наркотики и оружие нашли у дальнобойщика, который сообщил в полицию о хищении груза

Водитель грузовика в Нижегородской области позвонил в полицию и сообщил, что неизвестные пытаются похитить его груз. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по региону.