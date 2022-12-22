22 декабря 2022, 16:55
Наркотики и оружие нашли у дальнобойщика, который сообщил в полицию о хищении груза
Водитель грузовика в Нижегородской области позвонил в полицию и сообщил, что неизвестные пытаются похитить его груз. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По предварительным данным, полицейские остановили грузовик дальнобойщика и осмотрели. Сотрудники нашли у него оружие и наркотики.
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Водитель признался, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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