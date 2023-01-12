Криминал 12 января 2023, 18:42 Наркосбытчика с крупной партией запрещенных веществ задержали в Буденновске

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Полицейские задержали мужчину, который сбывал крупные партии наркотических веществ в городе Буденновск Ставропольского края. Об этом сообщил сайт news.1777.ru.

По данным Nation News, 22-летнего местного жителя задержали при его попытках сделать «закладки». В ходе обысков у наркоторговца обнаружили порядка 30 пакетиков с запрещенным синтетическим порошком.

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В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

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