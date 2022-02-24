Наркоперевозчика задержали на трассе в Ленобласти

Злоумышленника, который перевозил наркотики на своей машине, задержали в Кировском районе Ленобласти. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ситуация произошла 23 февраля а трассе «Кола». Сотрудники полиции остановили Niva. В машине они обнаружили около 300 граммов наркотических веществ двух видов.

Против злоумышленника составили административный протокол за употребление наркотических средств без назначения врача.