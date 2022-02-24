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    24 февраля 2022, 18:57

    Наркоперевозчика задержали на трассе в Ленобласти

    Арина Бобкова

    Злоумышленника, который перевозил наркотики на своей машине, задержали в Кировском районе Ленобласти. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Ситуация произошла 23 февраля а трассе «Кола». Сотрудники полиции остановили Niva. В машине они обнаружили около 300 граммов наркотических веществ двух видов.

    Против злоумышленника составили административный протокол за употребление наркотических средств без назначения врача.