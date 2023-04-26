Криминал 26 апреля 2023, 12:14 Наркоман в Омске толкнул женщину под маршрутку и ослепил себя Житель Омска толкнул женщину под маршрутку и выдавил себе единственный глаз

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Житель Омска в состоянии наркотического опьянения на остановке общественного транспорта толкнул женщину под колеса маршрутки. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, 23 апреля на остановке «Улица Магистральная» мужчина сначала толкнул ожидавшую транспорт пассажирку под колеса проезжающей маршрутки.

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Водитель вовремя успел затормозить, женщина серьезно не пострадала, отделавшись сотрясением головного мозга.

Следователи завели дело по статье «Покушение на убийство», подозреваемого задержали. Им оказался ранее судимый 35-летний мужчина.

РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК сообщило, что после ЧП мужчина выдавил себе единственный глаз. Первый глаз он потерял еще в 2020 году, когда отбывал срок в колонии за распространение наркотиков.

Теперь злоумышленнику грозит пожизненный срок.