Наркоман из ревности зарезал подругу в Петербурге. Его приговорили к заключению

Петербуржец в порыве ревности избил и зарезал возлюбленную после того, как принял наркотики. Его приговорили к 13 годам заключения, а также обязали выплатить семье погибшей один миллион рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Ситуация произошла 5 декабря 2020 года. Злоумышленник начал избивать свою девушку. Однако ей удалось выпрыгнуть с третьего этажа, не получив при этом серьезных ранений, и сбежать. Осужденный все-таки догнал девушку и затащил ее в квартиру. Положив погибшую в ванную, он нанес ей минимум 85 ударов ножом.

Вода затопила соседей, и те обратились в полицию. Злоумышленник признал свою вину.