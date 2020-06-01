Наркоман из Екатеринбурга изрубил дверь, ударил ножом полицейского. Его отпустили под подписку

Житель Екатеринбурга попытался попасть в квартиру, изрубив топором дверь и перила. На прибывших на место полицейских подозреваемый напал с ножом, ранив одного из сотрудников МВД, сообщил источник «360».

Инцидент произошел в ночь на субботу 30 мая. В полицию поступил звонок о наркомане, который пытается попасть в квартиру семейной паре и рубит для этого дверь и перила в двухэтажном многоквартирном доме.

Наряд полиции не застал нарушителя на месте и начал патрулировать ближайшую местность. Через некоторое время внимание полицейских привлек мужчина, который вышел из подъезда, держа в руках сейф и мешок. Услышав требование остановиться, мужчина выпустил сейф из рук и двинулся в сторону сотрудников. Они повалили подозреваемого на землю, однако тот сумел вытащить нож и ранил одного из полицейских в область правого плеча. После этого злоумышленник вырвался и смог отойти от сотрудников на небольшое расстояние. В руках у него был нож и пистолет.

Полицейские применили табельное оружие, ранив преступника в голень. С переломом его госпитализировали в больницу.

Нападавшим оказался местный житель 1990 года рождения. Полицейскому оказали первую помощь, госпитализация ему не потребовалась.

У задержанного изъяли кухонный нож и охолощенный пистолет «Берета» с холостыми патронами. Против него возбудили дело по статье «Хулиганство с применением оружия».

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.