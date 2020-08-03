Нарколабораторию обнаружили в жилом доме Домодедова после пожара

Необычную находку сделали спасатели в городском округе Домодедово. После тушения пожара в жилом доме они нашли у местного жителя нарколабораторию.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Московской области этого человека задержали. Его подозревают в незаконном хранении наркотиков и культивировании наркосодержащих растений.

Пожар произошел в частном доме в подмосковном селе Никитское. Сотрудники экстренных служб нашли там растения, похожие на коноплю. После этого спасатели вызвали полицию.

На участке находился 32-летний москвич. Его допросили полицейские. Он признался, что оборудовал дом для выращивания наркосодержащих растений. Мужчина купил термобоксы, горшки для растений, зерна конопли, специальное оборудование для освещения и капельного полива, а также удобрения и вентиляторы.

«В ходе осмотра места происшествия оперативники обнаружили и изъяли 25 горшков с коноплей и пакет с марихуаной, что подтверждается химическим исследованием. По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения техники пожарной безопасности», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

В отношении столичного жителя возбудили уголовное дело. Известно, что ранее он был судим.