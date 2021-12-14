Нарколабораторию накрыли во Владимирской области

В Кольчугинском районе Владимирской области обнаружили нарколабораторию. Сотрудники УФСБ России по Владимирской области предотвратили незаконную деятельность, а также смогли задержать члена преступной группировки. Об этом сообщил «Царьград».

Злоумышленники производили мефедрон, а после распространяли вещество. Оплата происходила с помощью криптовалюты.

Следователи изъяли около 9300 граммов наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Одного из членов организации приговорили к 5,5 года заключения в колонии строгого режима. Расследование продолжается.